У Німеччині основними фігурантами справ про шпигунство стали росіяни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останні 10 років у Німеччині було порушено 123 справи про шпигунство

Фігурантами справ про шпигунство в Німеччині найчастіше стають громадяни Росії.

Про це у вівторок, 18 квітня, йдеться в газеті Mitteldeutsche Zeitung, яка посилається на відповідь міністерства внутрішніх справ Німеччини на запит фракції Лівих у бундестазі, передає УНН.

Всього за останні 10 років у Німеччині було порушено 123 справи про шпигунство, 27 з них — щодо громадян Росії, 22 — Ірану, по 15 — у відношенні турків і китайців.

Варто зазначити, що США за цим показником посідають шосте місце, слідуючи за Сирією. Фігурантами справ за статтями, пов’язаними зі шпигунством, у ФРН ставали 8 сирійців і 7 громадян Сполучених Штатів. Зараз у Німеччині ведеться 8 справ щодо іноземних шпигунів.