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    У Німеччині перервали один з найбільших рок-фестивалів через терористичну загрозу

    • Вчора, 23:26
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    Фестиваль&nbsp;Rock am Ring, архівне фото
    Фестиваль Rock am Ring, архівне фото

    Організатори сподіваються, що фестиваль продовжиться в суботу

    У Німеччині в п’ятницю ввечері перервали один з найбільших музичних рок-фестивалів Rock am Ring через терористичну загрозу.

    Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook.

    Організатори зазначають, що поліція зобов'язала всіх відвідувачів фестивалю залишити його територію.

    «Ми сподіваємося, що фестиваль продовжиться завтра», - йдеться у повідомленні.

    Rock am Ring - один з найбільших рок-фестивалів, який щорічно відбувається в Німеччині в перший вихідний червня.

    Нагадаємо, пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Чоловік увірвався в казино, почав стріляти по ігрових автоматах і підпалив ігрові столи перед тим, як втекти, загинули 34 людини.

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