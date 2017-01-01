У Німеччині перервали один з найбільших рок-фестивалів через терористичну загрозу
- Вчора, 23:26
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Організатори сподіваються, що фестиваль продовжиться в суботу
У Німеччині в п’ятницю ввечері перервали один з найбільших музичних рок-фестивалів Rock am Ring через терористичну загрозу.
Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook.
Організатори зазначають, що поліція зобов'язала всіх відвідувачів фестивалю залишити його територію.
«Ми сподіваємося, що фестиваль продовжиться завтра», - йдеться у повідомленні.
Rock am Ring - один з найбільших рок-фестивалів, який щорічно відбувається в Німеччині в перший вихідний червня.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Чоловік увірвався в казино, почав стріляти по ігрових автоматах і підпалив ігрові столи перед тим, як втекти, загинули 34 людини.