У Німеччині повідомили про запобігання двом російським кібератакам в 2016 році
- Сьогодні, 09:42
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Хакери намагались зламати сервери партії, яку очолює канцлер Німеччини Ангела Меркель
Німеччина в минулому році відбила дві кібератаки хакерського угруповання Fancy Bear. Про це Reuters повідомив глава Федерального відомства з інформаційної безпеки Арне Шенеб'є.
Перша атака сталася в травні 2016 року. Хакери намагались зламати сервери Християнсько-демократичного союзу - партії, яку очолює канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Через кілька місяців після цього була проведена ще одна кібератака проти партій Бундестагу. За словами експертів, хакери використовували доменне ім'я НАТО і намагалися впровадити шкідливу програму в комп'ютери політиків.
«Німеччина залишається в небезпеці в кіберпросторі, тому що у нас багато оцифрованих даних», - зазначив Шенеб'є.
У грудні німецькі служби звинуватили російських хакерів в кібератаці на Бундестаг, в результаті якої вони отримали понад 2400 секретних файлів. Пізніше документи були опубліковані на WikiLeals.
У січні в Німеччині повідомили про наявність доказів, що вказують на участь угруповання Fancy Bear в кібератаці на Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). За почерком вона була схожа на атаку на німецький парламент, заявляв глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ханс-Георг Маасен.