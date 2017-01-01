У Німеччині проходить зустріч глав МЗС G20

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Уперше у зустрічі бере участь новий держсекретар США Рекс Тіллерсон, який має намір поговорити з російським колегою Сергієм Лавровим про Україну

У Бонні в четвер відкривається зустріч міністрів закордонних справ «Великої двадцятки», в якій цього року головує Німеччина.

Ця зустріч, за словами її господаря, Зігмара Габріеля, має надати можливість "провести в неформальній обстановці дискусію про роль зовнішньої політики в подоланні глобальних викликів і надати імпульси зміцненню механізмів запобігання кризам і розбудові мирного і справедливого світового порядку.

У програмі - обговорення «Порядок денний - 2030». «Велика Двадцятка» може стати центральним гравцем у виконанні цієї глобальної програми розвитку, вважають в Берліні.

Однією з центральних тем буде кризовий менеджмент. «Невід'ємною частиною зовнішньої політики має бути здатність на ранній стадії розпізнавати кризи», заявив напередодні Габріель, маючи на увазі не лише політичні кризи, а й екологічні виклики.

Ще одним з центральних пунктів порядку денного є співпраця з Африкою - як допомогти континенту боротися з бідністю, зміцнити держструктури і краще використовувати потенціал країн.

Уперше у зустрічі бере участь новий держсекретар США Рекс Тіллерсон. Він має намір поговорити в двосторонньому форматі з російським колегою Сергієм Лавровим. Серед тем - конфлікт в Україні.