У Німеччині пройшли масові акції на підтримку єдиної Європи

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Прихильники руху виходять на демонстрації щонеділі в країнах ЄС

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У ряді міст Німеччини в неділю пройшли масові акції на підтримку єдиної Європи під хештегом «Pulse of Europe

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Франкфурті-на-Майні на демонстрацію вийшли близько 3 тисяч осіб, акція в Берліні зібрала 2 тисячі, в Мюнхені - тисячу. Подібні заходи пройшли також Дрездені, Лейпцигу, Гамбурзі, Вісбадені, Ульмі, Тюбінгені, Кобленці, Дюссельдорфі, Нюрнберзі та інших містах.

Ініціатором акцій виступив громадянський рух «Пульс Європи». Після обрання президентом США Дональда Трампа та рішення про вихід Великобританії з ЄС Європа не повинна «заклякнути в шоці», йдеться на його інтернет-сторінці.

За словами організаторів, на тлі обрання Трампа і Brexit необхідно висловитися на підтримку єдиної демократичної Європи. Вони виступають проти політиків-популістів, які закликають свої країни до виходу з Євросоюзу.

Прихильники руху виходять на демонстрації щонеділі в країнах ЄС. Щотижня до акцій приєднуються нові міста. Загалом 19 березня відбулися демонстрації в 59 містах і дев'яти країнах.