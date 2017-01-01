У Німеччині заарештували іракця, підозрюваного в підриві автобуса «Боруссії»
- Сьогодні, 03:01
-
Розсилка
26-річний чоловік, згідно з попередньою інформацією, був членом терористичного угруповання ІДІЛ
13 квітня німецький суддя затвердив ордер на арешт громадянина Іраку, затриманого після нападу на автобус з гравцями команди «Боруссія».
Про це йдеться в заяві федеральної прокуратури Німеччини.
Раніше прокуратура заявила, що 26-річний чоловік, згідно з попередньою інформацією, був членом терористичного угруповання ІДІЛ в Іраку, перш ніж прибути до Німеччини на початку 2016 року.
При цьому в прокуратурі поки не надали ніяких доказів того, що ця людина брала участь в нападі в Дортмунді.
Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Джерело: Reuters