У Німеччині заарештували іракця, підозрюваного в підриві автобуса «Боруссії»

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11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу «Боруссія» сталися три вибухи

26-річний чоловік, згідно з попередньою інформацією, був членом терористичного угруповання ІДІЛ

13 квітня німецький суддя затвердив ордер на арешт громадянина Іраку, затриманого після нападу на автобус з гравцями команди «Боруссія».

Про це йдеться в заяві федеральної прокуратури Німеччини.

Раніше прокуратура заявила, що 26-річний чоловік, згідно з попередньою інформацією, був членом терористичного угруповання ІДІЛ в Іраку, перш ніж прибути до Німеччини на початку 2016 року.

При цьому в прокуратурі поки не надали ніяких доказів того, що ця людина брала участь в нападі в Дортмунді.

Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: Reuters