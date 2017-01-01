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    У Німеччині заарештували іракця, підозрюваного в підриві автобуса «Боруссії»

    • Сьогодні, 03:01
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    11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу &laquo;Боруссія&raquo; сталися три вибухи
    11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу «Боруссія» сталися три вибухи

    26-річний чоловік, згідно з попередньою інформацією, був членом терористичного угруповання ІДІЛ

    13 квітня німецький суддя затвердив ордер на арешт громадянина Іраку, затриманого після нападу на автобус з гравцями команди «Боруссія».

    Про це йдеться в заяві федеральної прокуратури Німеччини.

    Раніше прокуратура заявила, що 26-річний чоловік, згідно з попередньою інформацією, був членом терористичного угруповання ІДІЛ в Іраку, перш ніж прибути до Німеччини на початку 2016 року.

    При цьому в прокуратурі поки не надали ніяких доказів того, що ця людина брала участь в нападі в Дортмунді.

    Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

    Джерело: Reuters

    ІДІЛ арешт суддя
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