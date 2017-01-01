У Німеччині затримали підозрюваного у підготовці теракту

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26-річний чоловік зізнався, що готував теракт та планував заманити військових чи поліцейських «у пастку»

Поліція німецької федеральної землі Нижня Саксонія затримала 26-річного чоловіка за підозрою у плануванні нападу із використанням вибухівки проти поліцейських чи солдатів. Йому закидають підготовку тяжкого злочину проти національної безпеки, повідомила місцева прокуратура у четвер, 23 лютого.

За даними правоохоронців, підозрюваний - громадянин Німеччини, який мешкає у Нортгаймі та пов'язаний із салафітськими колами, вказує сайт поліції Геттінгена. Вони уточнили, що затриманий готував атаку з використанням саморобного вибухового пристрою. Під час обшуку в його помешканні поліція виявила хімічні речовини та електронні деталі, які могли бути використанні для збирання «бомби».

Чоловік перебуває під вартою з 22 лютого. На перших допитах він зізнався, що готував теракт та планував заманити військових чи поліцейських «у пастку».