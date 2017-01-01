У Німеччині затримали росіянина, якого підозрюють у фінансуванні ІДІЛ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передбачається, що чоловік збирав кошти для терористів через російські соцмережі

У місті Інгольштадт у Баварії поліція затримала громадянина Росії, якого підозрюють у фінансовій підтримці терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє DW.

22 лютого генпрокуратура в Мюнхені повідомила, що чоловіка віком 35 років підозрюють у тому, що він підтримував терористичне угруповання фінансовими засобами - як з власних грошей, так і збираючи пожертви через російські соціальні мережі.

«Крім того, росіянина звинувачують у торгівлі наркотиками. У нього вдома і на роботі пройшли обшуки, вилучено жорсткі диски комп'ютерів і невелику кількість наркотиків», - повідомляє видання.

Чоловік був затриманий після тривалого спостереження. Зараз він знаходиться під вартою.