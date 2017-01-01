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    У Німеччині затримали росіянина, якого підозрюють у фінансуванні ІДІЛ

    • Сьогодні, 17:55
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    Передбачається, що чоловік збирав кошти для терористів через російські соцмережі

    У місті Інгольштадт у Баварії поліція затримала громадянина Росії, якого підозрюють у фінансовій підтримці терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє DW.

    22 лютого генпрокуратура в Мюнхені повідомила, що чоловіка віком 35 років підозрюють у тому, що він підтримував терористичне угруповання фінансовими засобами - як з власних грошей, так і збираючи пожертви через російські соціальні мережі.

    «Крім того, росіянина звинувачують у торгівлі наркотиками. У нього вдома і на роботі пройшли обшуки, вилучено жорсткі диски комп'ютерів і невелику кількість наркотиків», - повідомляє видання.

    Чоловік був затриманий після тривалого спостереження. Зараз він знаходиться під вартою.

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    ІДІЛ Німеччина
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