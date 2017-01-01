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    У Німеччині затримали шпигуна з Швейцарії

    • Сьогодні, 11:09
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    Даніель М. є співробітником швейцарської розвідки і вже багато років працює в Німеччині.
    Фото: РБК
    Даніель М. є співробітником швейцарської розвідки і вже багато років працює в Німеччині.

    Даніель М. передавав інформацію про фінансовий та банківський сектор

    Німецька поліція затримала у Франкфурті-на-Майні 54-річного громадянина Швейцарії Даніеля М. Влада Німеччини вважає, що він із 2012 року здійснював на території ФРН шпигунську діяльність на користь іноземної держави.

     Зазначено, що Даніель М. є співробітником швейцарської розвідки і вже багато років працює в Німеччині, добуваючи інформацію про фінансовий та банківський сектор. Його відправили в ФРН після того, як німецькі податкові органи почали перекуповувати бази даних швейцарських банків, у яких міститься інформація про клієнтів із ФРН. Влада Німеччини таким чином боролася з податковими ухильниками.

    До завдань швейцарського шпигуна, судячи з усього, входило встановити конкретних співробітників, які займаються купівлею баз даних.

     Повідомляється, що німецька регіональна влада почала платити за подібну інформацію про неплатників із 2006 року.

    Німецька поліція затримала у Франкфурті-на-Майні 54-річного громадянина Швейцарії Даніеля М. Влада Німеччини вважає, що він із 2012 року здійснював на території ФРН шпигунську діяльність на користь іноземної держави, передає DW. Зазначено, що Даніель М. є співробітником швейцарської розвідки і вже багато років працює в Німеччині, добуваючи інформацію про фінансовий та банківський сектор. Його відправили в ФРН після того, як німецькі податкові органи почали перекуповувати бази даних швейцарських банків, у яких міститься інформація про клієнтів із ФРН. Влада Німеччини таким чином боролася з податковими ухильниками. До завдань швейцарського шпигуна, судячи з усього, входило встановити конкретних співробітників, які займаються купівлею баз даних. Повідомляється, що німецька регіональна влада почала платити за подібну інформацію про неплатників із 2006 року.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/germanii-zaderzhan-shveytsarskiy-shpion-1493537322.html

    Джерело: Deutsche Welle

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