У Німеччині затримали шпигуна з Швейцарії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК Даніель М. є співробітником швейцарської розвідки і вже багато років працює в Німеччині.

Даніель М. передавав інформацію про фінансовий та банківський сектор

Німецька поліція затримала у Франкфурті-на-Майні 54-річного громадянина Швейцарії Даніеля М. Влада Німеччини вважає, що він із 2012 року здійснював на території ФРН шпигунську діяльність на користь іноземної держави.

Зазначено, що Даніель М. є співробітником швейцарської розвідки і вже багато років працює в Німеччині, добуваючи інформацію про фінансовий та банківський сектор. Його відправили в ФРН після того, як німецькі податкові органи почали перекуповувати бази даних швейцарських банків, у яких міститься інформація про клієнтів із ФРН. Влада Німеччини таким чином боролася з податковими ухильниками.

До завдань швейцарського шпигуна, судячи з усього, входило встановити конкретних співробітників, які займаються купівлею баз даних.

Повідомляється, що німецька регіональна влада почала платити за подібну інформацію про неплатників із 2006 року.





Повний текст читайте тут: Німецька поліція затримала у Франкфурті-на-Майні 54-річного громадянина Швейцарії Даніеля М. Влада Німеччини вважає, що він із 2012 року здійснював на території ФРН шпигунську діяльність на користь іноземної держави, передає DW. Зазначено, що Даніель М. є співробітником швейцарської розвідки і вже багато років працює в Німеччині, добуваючи інформацію про фінансовий та банківський сектор. Його відправили в ФРН після того, як німецькі податкові органи почали перекуповувати бази даних швейцарських банків, у яких міститься інформація про клієнтів із ФРН. Влада Німеччини таким чином боролася з податковими ухильниками. До завдань швейцарського шпигуна, судячи з усього, входило встановити конкретних співробітників, які займаються купівлею баз даних. Повідомляється, що німецька регіональна влада почала платити за подібну інформацію про неплатників із 2006 року.Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/germanii-zaderzhan-shveytsarskiy-shpion-1493537322.html

Джерело: Deutsche Welle