У Німеччині знову заговорили про можливий бойкот ЧС-2018 в Росії

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Затримання учасників акції протесту в Росії

Дискусії про можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в РФ відновилися в Німеччині після масових затримань учасників протестів у Москві

Після масових затримань учасників антикорупційних протестів в Москві із застосуванням насильства поліцією німецькі політики відновили дискусії про можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року.

Відтоді як в грудні 2008 року Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) вирішила провести світову першість в РФ, стан громадянського суспільства в цій країні різко погіршився, заявив в понеділок, 28 березня, уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер (Gernot Erler). У той же час він нагадав, що перегляд рішення про проведення першості світу в Росії знаходиться у «виключній компетенції ФІФА».

Заступник голови фракції ХДС/ХСС у бундестазі Міхаель Фукс (Michael Fuchs) у свою чергу зазначив, що країна, в якій не дотримуються елементарних громадянських прав, в принципі не повинна проводити будь-які чемпіонати світу. На думку політика, несприятлива ситуація з правами людини і безпекою призведе до того, що багато футбольних вболівальників утримаються від поїздки в Росію на ЧС-2018.

Бойкот міжнародних спортивних змагань повинен бути «рідкісним винятковим випадком», проте Росія вже не перший рік рухається в небезпечному напрямку, порушуючи міжнародне право і права людини, і це «абсолютно неприйнятно», підкреслив Фукс.

Джерело: DW