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    У Німецькому Кельні стався вибух: двоє постраждалих

    • Сьогодні, 04:58
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    Місце вибуху
    Місце вибуху

    В студії звукозапису вибухнув газовий балон

    У центральній частині німецького міста Кельн у понеділок пізно ввечері стався вибух газових балонів, постраждало дві людини. В двоповерховій будівлі знаходилась студія звукозапису, повідомляє Stuttgarter Zeitung.

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    Видання зазначає, що обоє чоловіків отримали серйозні поранення. Один з них знаходиться в критичному стані. У поліції вважають, що вибух стався в підвалі будівлі. За оцінкою експертів, сусідні будинки не отримали суттєвих пошкодженнь.

    Наразі німецькі правоохоронні органи продовжують вивчати причини трагедії.

    Нагадаємо, нещодавно у передмісті Парижу, в комуні Нуазі-ле-Гран, прогримів потужний вибух, одна людина постраждала. За попередньою інформацією, причиною стало займання газового балону.

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