У Німецькому Кельні стався вибух: двоє постраждалих

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Місце вибуху

В студії звукозапису вибухнув газовий балон

У центральній частині німецького міста Кельн у понеділок пізно ввечері стався вибух газових балонів, постраждало дві людини. В двоповерховій будівлі знаходилась студія звукозапису, повідомляє Stuttgarter Zeitung.

Видання зазначає, що обоє чоловіків отримали серйозні поранення. Один з них знаходиться в критичному стані. У поліції вважають, що вибух стався в підвалі будівлі. За оцінкою експертів, сусідні будинки не отримали суттєвих пошкодженнь.

Наразі німецькі правоохоронні органи продовжують вивчати причини трагедії.

Нагадаємо, нещодавно у передмісті Парижу, в комуні Нуазі-ле-Гран, прогримів потужний вибух, одна людина постраждала. За попередньою інформацією, причиною стало займання газового балону.