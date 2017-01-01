У НКРЕКП розповіли, як зменшать тарифи на опалення

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Тарифи на опалення

Мешканці трикімнатних квартир платитимуть менше майже на 500 грн, запевняють у Нацкомісії

Нові розрахунки розподілу природного газу дозволять зменшити тарифи на теплову енергію та розмір платежів за централізоване опалення для населення

Про це повідомив у Facebook голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.

Так, за розрахунками НКРЕКП, завдяки новій методології розмір платежів за опалення скоротиться на 250–300 грн для родини, що мешкає в однокімнатній квартирі, та на 365–400 грн для тих, хто мешкає у двокімнатній квартирі.

Мешканці трикімнатних квартир платитимуть менше майже на 500 грн, ті, хто живуть у чотирикімнатних помешканнях, заощаджуватимуть понад 650 грн.

Нагадаємо, через похолодання українські міста частково відновили опалювальний сезон.

Втім, у столиці опалення не включатимуть. Однак через різке похолодання у Києві можуть змінити графік відключення гарячої води.