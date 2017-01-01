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У Новоолександрівці загинув капітан, - прес-офіцер сектора «Луганськ»

У Новоолександрівці під обстрілами з боку бойовиків з протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) загинув капітан. Поранено молодшого лейтенанта

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив прес-офіцер сектора «Луганськ».

«Під час обстрілу з ПТРК в Новоолександрівці поранення дістав молодший лейтенант, капітан, на жаль, загинув. Пораненому була надана медична допомога, його доставили в лікарню», - повідомив прес-офіцер.

За словами Завтонова, про стан пораненого на даний момент нічого невідомо, але поранення молодший лейтенант дістав серйозні.

Як повідмовляв «Главком», вчора на Донбасі терористи стріляли по всій лінії фронту, використовуючи 122-міліметрову артилерію, гранатомети, міномети

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку противник обстріляв з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП противника. По Красногорівці – снайпер.

На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська зі 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському. З мінометів – по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому – БМП», - йдеться у повідомленні. На Луганському – зі 152 міліметрової артилерії – Новозванівку. А з мінометів окупанти обстрілювали Новозванівку, Новотошківку. «З протитанкових ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Оріхове і Лобачеве. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер. Загалом відбулося 60 обстрілів, - повідомили у прес-центрі.

Минулої доби троє наших військовослужбовців поранено, один – загинув.