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    У Новоолександрівці загинув капітан, - прес-офіцер сектора «Луганськ»

    • Сьогодні, 12:05
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    У Новоолександрівці загинув капітан, - прес-офіцер сектора &laquo;Луганськ&raquo;
    У Новоолександрівці загинув капітан, - прес-офіцер сектора «Луганськ»

    У Новоолександрівці під обстрілами з боку бойовиків з протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) загинув капітан. Поранено молодшого лейтенанта

    Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив прес-офіцер сектора «Луганськ».

    «Під час обстрілу з ПТРК в Новоолександрівці поранення дістав молодший лейтенант, капітан, на жаль, загинув. Пораненому була надана медична допомога, його доставили в лікарню», - повідомив прес-офіцер.

    За словами Завтонова, про стан пораненого на даний момент нічого невідомо, але поранення молодший лейтенант дістав  серйозні.

    Як повідмовляв «Главком», вчора на Донбасі терористи стріляли по всій лінії фронту, використовуючи 122-міліметрову артилерію, гранатомети, міномети

    Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

    На Маріупольському напрямку противник обстріляв з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП противника. По Красногорівці – снайпер. 

    На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська зі 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському.  З мінометів – по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому – БМП», - йдеться у повідомленні. На Луганському – зі 152 міліметрової артилерії – Новозванівку. А з мінометів окупанти обстрілювали Новозванівку, Новотошківку. «З протитанкових ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Оріхове і Лобачеве. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер. Загалом відбулося 60 обстрілів, - повідомили у прес-центрі.

    Минулої доби троє наших військовослужбовців поранено, один – загинув.

    бойовики зона АТО
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