У Нью-Йорку автомобіль врізався в перехожих: є жертви

Постраждали близько 10 осіб

У Нью-Йорку легковий автомобіль врізався в перехожих на тротуарі на Таймс-сквер.

За попередніми даними, одна людина загинула, постраждали близько 10 осіб. Про це повідомляє Медуза.

Поліція перекрила всі підходи до площі.

Наразі невідомо, чи був це напад.

Але один з постраждалих розповів, що водій автомобіля діяв навмисно. Машина їхала по зустрічній смузі.

Упродовж останніх двох років у низці міст Європи сталися напади, відповідальність за більшість з яких взяло угруповання «Ісламська держава».

#Breaking news, car plows into group of people in #timessquare Heading to hospitals now @chrisreindeer #abc7ny 13 hurt, 1 dead pic.twitter.com/CKJgHSW4NP