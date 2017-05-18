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    У Нью-Йорку автомобіль врізався в перехожих: є жертви

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    Автомобіль врізався в перехожих у Нью-Йорку
    Автомобіль врізався в перехожих у Нью-Йорку

    Постраждали близько 10 осіб

    У Нью-Йорку легковий автомобіль врізався в перехожих на тротуарі на Таймс-сквер.

    За попередніми даними, одна людина загинула, постраждали близько 10 осіб. Про це повідомляє Медуза.

    Поліція перекрила всі підходи до площі.

    Наразі невідомо, чи був це напад.

    Але один з постраждалих розповів, що водій автомобіля діяв навмисно. Машина їхала по зустрічній смузі.

    Упродовж останніх двох років у низці міст Європи сталися напади, відповідальність за більшість з яких взяло угруповання «Ісламська держава».

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