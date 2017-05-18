У Нью-Йорку автомобіль врізався в перехожих: є жертви
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Постраждали близько 10 осіб
У Нью-Йорку легковий автомобіль врізався в перехожих на тротуарі на Таймс-сквер.
За попередніми даними, одна людина загинула, постраждали близько 10 осіб. Про це повідомляє Медуза.
Поліція перекрила всі підходи до площі.
Наразі невідомо, чи був це напад.
Але один з постраждалих розповів, що водій автомобіля діяв навмисно. Машина їхала по зустрічній смузі.
Упродовж останніх двох років у низці міст Європи сталися напади, відповідальність за більшість з яких взяло угруповання «Ісламська держава».
#Breaking news, car plows into group of people in #timessquare Heading to hospitals now @chrisreindeer #abc7ny 13 hurt, 1 dead pic.twitter.com/CKJgHSW4NP— Kemberly Richardson (@kemrichardson7) 18 мая 2017 г.
@BraddJaffy Video of suspect in Times Square incident being arrested. @PrisonPlanet pic.twitter.com/q45sfwKKxJ— Global News (@GlobalZarfati) 18 мая 2017 г.