  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Нью-Йорку обговорять ситуацію в анексованому Криму

    • Сьогодні, 16:29
    • Розсилка
    Становище кримськотатарського народу обговорять у США. &nbsp;
    Фото: День
    Становище кримськотатарського народу обговорять у США.  

    Тема анонсована на Постійний Форум ООН

    У ході Постійного Форуму ООН з питань корінних народів у Нью-Йорку обговорять ситуацію в анексованому Криму, зокрема становище кримськотатарського народу. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова у Facebook, передає «Главком».

    «Незабаром в рамках Постійного Форуму ООН з питань корінних народів в Нью-Йорку підніматимемо тему Криму, зокрема положення корінного народу півострова — кримських татар! Перший сайд-івент — 24.04», — повідомила Джапарова.

    Нагадаємо,  Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень стосовно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

    Крим кримські татари ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ