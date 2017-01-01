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Фото: День Становище кримськотатарського народу обговорять у США.

Тема анонсована на Постійний Форум ООН

У ході Постійного Форуму ООН з питань корінних народів у Нью-Йорку обговорять ситуацію в анексованому Криму, зокрема становище кримськотатарського народу. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова у Facebook, передає «Главком».

«Незабаром в рамках Постійного Форуму ООН з питань корінних народів в Нью-Йорку підніматимемо тему Криму, зокрема положення корінного народу півострова — кримських татар! Перший сайд-івент — 24.04», — повідомила Джапарова.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень стосовно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.