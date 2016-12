У Нью-Йорку поліція евакуювала людей з Вежі Трампа через торбу з іграшками

Новообраний президент Дональд Трамп проживає у Вежі і має там свої офіси

Поліція поспішно евакуювала вестибюль Вежі Трампа для дослідження підозрілого наплічника, в якому виявились дитячі іграшки. Про це повідомляє Associated Press.

Речник поліції Нью Йорка зазначив, що наплічник знайшли біля входу у крамницю Niketown в будівлі. Загін саперів виявив, що у пакунку немає ніяких вибухових пристроїв.

JUST IN: NYPD issues all clear following partial evacuation of Trump Tower in NYC. https://t.co/HoD0NBwXXA pic.twitter.com/prc1N4Ee03