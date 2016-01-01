У Нью-Йорку поліція евакуювала людей з Вежі Трампа через торбу з іграшками

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Новообраний президент Дональд Трамп проживає у Вежі і має там свої офіси

Поліція поспішно евакуювала вестибюль Вежі Трампа для дослідження підозрілого наплічника, в якому виявились дитячі іграшки. Про це повідомляє Associated Press.

Речник поліції Нью Йорка зазначив, що наплічник знайшли біля входу у крамницю Niketown в будівлі. Загін саперів виявив, що у пакунку немає ніяких вибухових пристроїв.

JUST IN: NYPD issues all clear following partial evacuation of Trump Tower in NYC. https://t.co/HoD0NBwXXA pic.twitter.com/prc1N4Ee03 — ABC News (@ABC) 27 грудня 2016 р.

Новообраний президент Дональд Трамп проживає у Вежі і має там свої офіси. Під час інциденту він був у своїй іншій резиденції во Флориді.

Вежа Трампа — 58-поверховий хмарочос в Нью-Йорку. Він використовується в змішаному форматі і містить офіси, готель та крамниці.

Хмарочос спроектований Дональдом Трампом і його партнерами. Будівництво споруди було закінчено 30 листопада 1983 року.