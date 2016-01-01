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    У Нью-Йорку поліція евакуювала людей з Вежі Трампа через торбу з іграшками

    • Сьогодні, 00:42
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    Новообраний президент Дональд Трамп проживає у Вежі і має там свої офіси

    Поліція поспішно евакуювала вестибюль Вежі Трампа для дослідження підозрілого наплічника, в якому виявились дитячі іграшки. Про це повідомляє Associated Press.

    Речник поліції Нью Йорка зазначив, що наплічник знайшли біля входу у крамницю Niketown в будівлі. Загін саперів виявив, що у пакунку немає ніяких вибухових пристроїв.

    Новообраний президент Дональд Трамп проживає у Вежі і має там свої офіси. Під час інциденту він був у своїй іншій резиденції во Флориді.

    Вежа Трампа — 58-поверховий хмарочос в Нью-Йорку. Він використовується в змішаному форматі і містить офіси, готель та крамниці.

    Хмарочос спроектований Дональдом Трампом і його партнерами. Будівництво споруди було закінчено 30 листопада 1983 року.

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