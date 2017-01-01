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    У Нью-Йорку потяг з 248 пасажирами зійшов з рейок

    • Сьогодні, 03:25
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    Потяги
    Потяги

    Ніхто з пасажирів не постраждав

    У Нью-Йорку зійшли з рейок та зіткнулися два пасажирські потяги. Про це повідомляє видання NBC.

    Відомо, що з рейок зійшли декілька вагонів високошвидкісного пасажирського поїзда Acela Express, що прямував з Бостона до Вашингтона.

    Через аварію робота Пенсільванського вокзалу тимчасово призупинялася.

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    У Нью-Йорку потяг з 248 пасажирами зійшов з рейок
    У Нью-Йорку потяг з 248 пасажирами зійшов з рейок
    У Нью-Йорку потяг з 248 пасажирами зійшов з рейок
    У Нью-Йорку потяг з 248 пасажирами зійшов з рейок
    У Нью-Йорку потяг з 248 пасажирами зійшов з рейок
    У Нью-Йорку потяг з 248 пасажирами зійшов з рейок

    Видання The Washington Post додає, що причиною події стало те, що під час «ранкової години пік» два потяги зіткнулися по дотичній: зійшовший з рейок потяг зачепив ще один, що прибув на станцію.

    Відзначається, під час аварії в поїзді перебували 248 пасажирів, ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, що 22 березня у  Швейцарії у місті Люцерн зійшов з рейок італійський поїзд, що прямував з Мілану в Базель. Відомо про сімох постраждалих, які отримали легкі поранення. Всього в поїзді їхало 160 пасажирів.

    США потяг аварія
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