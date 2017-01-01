У Нью-Йорку потяг з 248 пасажирами зійшов з рейок

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Потяги

Ніхто з пасажирів не постраждав

У Нью-Йорку зійшли з рейок та зіткнулися два пасажирські потяги. Про це повідомляє видання NBC.

Відомо, що з рейок зійшли декілька вагонів високошвидкісного пасажирського поїзда Acela Express, що прямував з Бостона до Вашингтона.

Через аварію робота Пенсільванського вокзалу тимчасово призупинялася.

Видання The Washington Post додає, що причиною події стало те, що під час «ранкової години пік» два потяги зіткнулися по дотичній: зійшовший з рейок потяг зачепив ще один, що прибув на станцію.

Відзначається, під час аварії в поїзді перебували 248 пасажирів, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 22 березня у Швейцарії у місті Люцерн зійшов з рейок італійський поїзд, що прямував з Мілану в Базель. Відомо про сімох постраждалих, які отримали легкі поранення. Всього в поїзді їхало 160 пасажирів.