У Нью-Йорку призупинили голосування на виборах президента Франції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Консульство Франції

Біля генконсульства Франції виявили підозрілий автомобіль

У генеральному консульстві Франції у Нью-Йорку була проведена евакуація з припиненням голосування в рамках президентських виборів через підозрілий автомобіль.

Про це повідомив кореспондент CNews в своєму твіттері. Консульство підтвердило призупинення голосування.

У США і Канаді вже відкрилися зарубіжні виборчі дільниці для голосування в першому турі виборів президента Франції. Голосування на території Франції почнеться в неділю зранку

Раніше повідомлялося, що на заморських територіях Франції розпочалося голосування на президентських виборах.

Як відомо, на пост президента Франції претендують 11 кандидатів.

ЗМІ вважають, що залежно від того, переможе на французьких президентських виборах євроскептик чи проєвропеєць, вони можуть зруйнувати чи згуртувати Євросоюз.