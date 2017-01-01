У Нью-Йорку запроваджено надзвичайний стан - ЗМІ
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Місце події у Нью-Йорку, де автомобіль врізався у перехожих
На місці аварії присутні представники ФБР і контртерористичних служб
Через інцидент на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку,у місті запроваджено надзвичайний стан. Про це повідомляє телеканал NBC.
Нагадаємо, що у Нью-Йорку легковий автомобіль врізався в перехожих на тротуарі на Таймс-сквер.
За інформацією NBC, на місці присутні представники ФБР і контртерористичних служб.
У свою чергу CBS з посиланням на поліцію Нью-Йорка повідомляє, що інцидент не пов’язаний з тероризмом.
«Попередньо це виглядає як дорожня аварія», – цитує агентство AFP речника поліції Нью-Йорка.
Як повідомлялося, за попередніми даними, одна людина загинула, постраждали близько 10 осіб.
Свідки розповідають, що водій автомобіля діяв навмисно. Машина їхала по зустрічній смузі.