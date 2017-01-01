У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених
- Вчора, 18:53
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Пасажири кажуть, що відчули сильний удар
Пасажирський поїзд зійшов з рейок в нью-йоркському Брукліні.
Про це повідомляє агентство Рейтер.
За словами місцевих чиновників, у результаті аварії постраждали більше 100 людей, але важко поранених немає.
За даними телеканалу Fox5, інцидент стався в Брукліні на залізниці Лонг-Айленда.
Очевидці кажуть, що перед аварією поїзд рухався швидше звичайного, а потім був сильний удар.
Про загиблих не повідомляється.
Розпочато розслідування причин аварії.
Brooklyn U/D Train Derailment @LIRR by Atlantic Ave *MCI* @FDNY #EMS #NYPD reporting 37 injuries Non Critical #Breaking WATCH Video pic.twitter.com/1HFAFt37Lt— NYS Hock (@911fb) 4 января 2017 г.