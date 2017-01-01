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    У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених

    • Вчора, 18:53
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    Пасажири кажуть, що відчули сильний удар

    Пасажирський поїзд зійшов з рейок в нью-йоркському Брукліні.

    Про це повідомляє агентство Рейтер.

    За словами місцевих чиновників, у результаті аварії постраждали більше 100 людей, але важко поранених немає.

    За даними телеканалу Fox5, інцидент стався в Брукліні на залізниці Лонг-Айленда.

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    У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених
    У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених
    У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених
    У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених
    У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених
    У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених
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    Очевидці кажуть, що перед аварією поїзд рухався швидше звичайного, а потім був сильний удар.

    Про загиблих не повідомляється.

    Розпочато розслідування причин аварії.

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