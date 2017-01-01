У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг, більше сотні поранених

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Пасажири кажуть, що відчули сильний удар

Пасажирський поїзд зійшов з рейок в нью-йоркському Брукліні.

Про це повідомляє агентство Рейтер.

За словами місцевих чиновників, у результаті аварії постраждали більше 100 людей, але важко поранених немає.

За даними телеканалу Fox5, інцидент стався в Брукліні на залізниці Лонг-Айленда.

Очевидці кажуть, що перед аварією поїзд рухався швидше звичайного, а потім був сильний удар.

Про загиблих не повідомляється.

Розпочато розслідування причин аварії.