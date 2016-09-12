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    У Одесі бандити викрали жінку і збирались вимагати викуп

    • Сьогодні, 12:25
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    Впіймати зловмисників допомогли очевидці події

    Бандити серед білого дня з одеського готелю викрали жінку. Знайти зловмисників допомогли очевидці.Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник одеської поліції, генерал Дмитро Головін. За його словами, інцидент стався вчора, 2 лютого.

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    «Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції змогли за невеликий проміжок часу напасти на слід трьох зловмисників, які викрали жінку, яка жила в одному з престижних одеських готелів на березі моря», - зазначив Головін.

    За словами правоохоронця, крики по допомогу почули перехожі і записали відео викрадення, яке передали в поліцію. Це значно полегшило пошук зловмисників і прискорило звільнення викраденої.

    «Зараз троє викрадачів знаходяться у відділі поліції. Вони обґрунтовано підозрюються в тому, що планували утримувати заручницю, вимагаючи гроші», - зазначив він.

    Джерело: Думская
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