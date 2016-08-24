У Одесі пройшов щорічний забіг «дідів Морозів» (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Думская Учасники пробігли рівно 2017 метрів по різним алеям парку.

По парку Шевченка бігали «діди Морози» зі своїми обіцянками

Більше ста людей в головних уборах Діда Мороза і Санта-Клауса взяли участь в новорічному «забігу обіцянок», який пройшов сьогодні в одеському парку Шевченка. Про це повідомляє «Думская».

Стартували вони від пам'ятника Кобзарю і пробігли рівно 2017 метрів по різним алеям парку.

Кожен учасник написав на своєму стартовому номері свою головну мету в році, що наступив, обіцянку самому собі, звідси і назва забігу. Хтось пообіцяв схуднути, хтось - одружитися, хтось - здати іспити на права.