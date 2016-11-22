В Одесі військового засудили за дезертирство із зони АТО
- Сьогодні, 11:56
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Військовослужбовець без поважних причин не з’явився на службу з відпустки до розташування військової частини
Прокуратура Одещини підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого колишнього військовослужбовця засуджено до 5,5 року позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
Так, 32-річного чоловіка визнано винним у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами, а також у самовільному залишенні військової частини (ч. 1 ст. 263 КК, ст. 407 КК України).
Під час слідства з’ясовано, що військовослужбовець без поважних причин не з’явився на службу з відпустки до розташування військової частини, яка перебуває у зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області.
У грудні 2014 року цей чоловік незаконно придбав цілий арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів. Зокрема, два пістолети, карабін конструкції Симонова, понад 6 тисяч патронів різного калібру, у тому числі 440 – бронебійно-запальних, 16 реактивних протитанкових гранат, корпуси та запали. Все це він зберігав у себе вдома та у нежитлових приміщеннях в Одесі.
Нагадаємо, справу затриманих на кордоні з Кримом дезертирів відправлено до суду. Українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.
Російська сторона в зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт «Джанкой».
За даними СБУ, затримані зрадники – колишні військовослужбовців ЗСУ хотіли купити в Україні документи про вищу освіту, щоб потім стати офіцерами російської армії.