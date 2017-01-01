В одеському морпорту виявили контрабанду на 705,5 тисячі гривень

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Фото: Держприкордонслужба Згідно з документами на вантаж, це мали бути товари для дому китайського виробництва.

Судно йшло під прапором Туреччини

Співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з мобільною групою Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи виявили в одеському порту контрабандний вантаж. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Південного регіонального управління ДПСУ, передає «Главком».

«На теплоході під прапором Туреччини, згідно з документами на вантаж, перевозили товари для дому китайського виробництва. Проте під час огляду контейнера було виявлено невідповідність між відомостями про товари, що заявлені в митній декларації, та товарами, наявними в контейнері», – зазначається у документі.

Вартість контрабандного вантажу становила 705,5 тис. грн.

За результатами огляду було складено протокол про порушення митних правил.