В одеському парку Шевченка, де мав відбутися мітинг з нагоди 23 лютого, шукають вибухівку

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Фото: Depo.ua

Одеські пенсіонери чекають повідомлення, що замінування в парку Шевченка не підтвердяться

Пенсіонери, які чекають на закінчення перевірки про мінування алеї Слави, пішли на конфлікт, пише Depo.Одеса.

Пенсіонери та ветерани, які прийшли на мітинг з нагоди 23 лютого, очікують на те, що повідомлення про замінування алеї Слави в парку Шевченка не підтвердяться.

Деякі пенсіонери активно виступають з лозунгами на підтримку радянського свята і кидаються на присутніх проукраїнських активістів та правоохоронців.

Як повідомили в поліції, повідомлення про мінування надійшло сьогодні близько 10-ї години ранку. На місці працюють вибухотехніки та представники поліції, прилегла територія оточена правоохоронцями.

Зазначимо, що лідер так званих куликівців Моріс Ібрагім закликав одеситів та гостей міста взяти участь у мітингу на алеї Слави 23 лютого об 11:00 на честь радянської армії.

На повідомлення лідера проросійських активістів Одеси відповів і екс-голова одеської ланки «Правого сектора» Сергій Стерненко. Він зауважив, що організацією мітинга в Одесі займається комуніст з Лівану, який приїхав до Одеси для встановлення «русского міра».