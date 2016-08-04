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    У окупованому Криму «похизувались» туристами із 64 країн світу

    • Сьогодні, 11:57
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    Іноземних туристів від відвідин кримських курортів стримує відсутність прямих регулярних і чартерних рейсів, - влада окупантів

    У Криму за минулий рік побували туристи з 64 країн світу, повідомив глава комітету кримського парламенту з питань санаторно-курортного комплексу і туризму Олексій Черняк. Про це зазначають «Новости Крыма».

    Влада окупантів впевнена, що іноземних туристів від відвідин кримських курортів стримує відсутність прямих регулярних і чартерних рейсів.

    «Їм доводиться самим добиратися. У минулому році представники понад 64 країн світу побували в Криму. Все це неорганізовані туристи, але вони до Криму їдуть», - сказав Черняк в ефірі кримської радіостанції.

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    Нагадаємо, що влада окупованого Криму мріє про шість мільйонів туристів у цьому році.

    Зазначимо, що  в окупованому Криму ціни на готелі піднялися до критичного рівня, у зв'язку з чим громадяни Росії влітку поїдуть не на анексований півострів, а на курорти Туреччини чи Єгипту. Такий прогноз зробили в Асоціації туроператорів Росії

     

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