У окупованому Криму скаржаться, що до кінця зими може не вистачити блакитного палива

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Наразі у Гаспрі та Кореїзі зупинені котельні через зниження тиску газу

За останній час споживання газу на окупованому півострові зросло на 30%. Окупанти заявили, Криму до закінчення зими не вистачить запасів природного газу, повідомляють «Новости Крыма».

Першими жертвами нестачі палива стали жителі селищ так званої Великої Ялти: з 29 по 31 січня в 10-градусний мороз, через різке зниження тиску газу в Гаспрі та Кореїзі були зупинені котельні.

«Ті прогнози, які робив на початку грудня «Чорноморнафтогаз» щодо планового споживання, не відповідають тому, що вони заявляли на початку року. Причому, зміни споживання газу становлять від 14% до 30%. Того обсягу, який ми купили, нам не вистачить до закінчення осінньо-зимового сезону », - заявила міністр палива та енергетики окупованого Криму Світлана Бородуліна.

Натомість «глава» окупованого Криму Сергій Аксьоновіз запевнив: якщо на півострові виникне дефіцит газу, то проблема буде вирішена за рахунок поставок з Кубані.

Нагадаємо, з початку окупації Криму Росія щороку незаконно видобуває на шельфі Чорного моря два мільярди кубометрів газу. Такі дані оприлюднили в українській компанії «Чорноморнафтогаз».