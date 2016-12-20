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    В окупованому Криму вилучили понад 800 флаконів спиртовмісної нехарчової продукції

    • Вчора, 10:54
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    На півострові продовжується нелегальний продаж «Боярышника» та інших лосьйонів

    У кримських магазинах, незважаючи на заборону, продовжують продавати спиртовмісну нехарчову продукцію, повідомила глава Росспоживнагляду окупованого Криму Наталя Пеньковська, повідомляють «Новости Крыма».

    За її словами, з кінця 2016 року на території півострова вилучили з обігу понад 800 флаконів з забороненим вмістом.

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    «Починаючи з 27 грудня і по сьогоднішній день було вилучено з обігу та заарештовано 835 флаконів різних продуктів: або це лосьйони огіркові, пшеничні, якісь харчові добавки», - зазначила Пеньковська.

    Вона підкреслила, що флакони заарештовані до рішення суду, після цього їх утилізують, а порушники заплатять штраф.

    Нагадаємо, в Іркутську від отруєння засобом для ванн «Боярышник» померло 78 осіб. Судмедекспертиза показала, що 74 з них отруїлися метиловим спиртом, решта постраждали від прийому значної дози етилового спирту.

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