В окупованому Криму вилучили понад 800 флаконів спиртовмісної нехарчової продукції

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На півострові продовжується нелегальний продаж «Боярышника» та інших лосьйонів

У кримських магазинах, незважаючи на заборону, продовжують продавати спиртовмісну нехарчову продукцію, повідомила глава Росспоживнагляду окупованого Криму Наталя Пеньковська, повідомляють «Новости Крыма».

За її словами, з кінця 2016 року на території півострова вилучили з обігу понад 800 флаконів з забороненим вмістом.

«Починаючи з 27 грудня і по сьогоднішній день було вилучено з обігу та заарештовано 835 флаконів різних продуктів: або це лосьйони огіркові, пшеничні, якісь харчові добавки», - зазначила Пеньковська.

Вона підкреслила, що флакони заарештовані до рішення суду, після цього їх утилізують, а порушники заплатять штраф.

Нагадаємо, в Іркутську від отруєння засобом для ванн «Боярышник» померло 78 осіб. Судмедекспертиза показала, що 74 з них отруїлися метиловим спиртом, решта постраждали від прийому значної дози етилового спирту.