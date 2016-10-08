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    У Пакистані через падіння мікроавтобуса в ущелину загинули 11 людей

    • Сьогодні, 11:42
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    Мікроавтобус, що впав в ущелину
    Фото: AP
    Мікроавтобус, що впав в ущелину

    В результаті інциденту постраждали дев’ятеро людей

    На північному сході Пакистану в результаті падіння мікроавтобуса в ущелину загинули 11 людей, передає Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

    У поліції також повідомили про дев'ять постраждалих.

    Відзначається, що ймовірною причиною події називають розмиті слизькі дороги після дощу.

    Нагадаємо, 26 квітня у Львівської області невідома особа з автомобіля «Мерседес Спринтер» здійснила постріл по автобусу.

    Джерело: Газета.Ru

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