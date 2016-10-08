У Пакистані через падіння мікроавтобуса в ущелину загинули 11 людей

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Фото: AP Мікроавтобус, що впав в ущелину

В результаті інциденту постраждали дев’ятеро людей

На північному сході Пакистану в результаті падіння мікроавтобуса в ущелину загинули 11 людей, передає Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

У поліції також повідомили про дев'ять постраждалих.

Відзначається, що ймовірною причиною події називають розмиті слизькі дороги після дощу.

Нагадаємо, 26 квітня у Львівської області невідома особа з автомобіля «Мерседес Спринтер» здійснила постріл по автобусу.

Джерело: Газета.Ru