У Пакистані через падіння мікроавтобуса в ущелину загинули 11 людей
- Сьогодні, 11:42
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Фото: AP
Мікроавтобус, що впав в ущелину
В результаті інциденту постраждали дев’ятеро людей
На північному сході Пакистану в результаті падіння мікроавтобуса в ущелину загинули 11 людей, передає Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.
У поліції також повідомили про дев'ять постраждалих.
Відзначається, що ймовірною причиною події називають розмиті слизькі дороги після дощу.
Нагадаємо, 26 квітня у Львівської області невідома особа з автомобіля «Мерседес Спринтер» здійснила постріл по автобусу.
Джерело: Газета.Ru