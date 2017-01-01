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    У Пакистані хранитель храму закатував 20 людей до смерті

    • Сьогодні, 01:53
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    Хранитель храму спочатку отруїв, а потім катував своїх жертв, використовуючи кийки і ножі

    Хранитель храму в пакистанському місті Саргодха Абдул Вахід вбив 20 осіб і поранив ще чотирьох.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Чоловік заявив, що вбив вірян через те, що вони хочуть його вбити.

    «Убиті 2 роки тому отруїли свого духовного лідера. Якби я не вбив їх, вони зробили б зі мною те ж саме», — сказав він.

    Злочин Вахід скоїв зі спільниками.

    За даними агентства, чоловік спочатку отруїв, а потім катував своїх жертв, використовуючи кийки і ножі.

    Судмедексперти повідомили, що тіла убитих були голі з численними ножовими пораненнями. Чотирьом людям вдалося втекти, проте вони були поранені.

    Правоохоронці повідомили, що релігійний діяч «психічно нестабільний».

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