У Пакистані хранитель храму закатував 20 людей до смерті
- Сьогодні, 01:53
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Хранитель храму спочатку отруїв, а потім катував своїх жертв, використовуючи кийки і ножіХранитель храму в пакистанському місті Саргодха Абдул Вахід вбив 20 осіб і поранив ще чотирьох.
Про це повідомляє Associated Press.
Чоловік заявив, що вбив вірян через те, що вони хочуть його вбити.
«Убиті 2 роки тому отруїли свого духовного лідера. Якби я не вбив їх, вони зробили б зі мною те ж саме», — сказав він.
Злочин Вахід скоїв зі спільниками.
За даними агентства, чоловік спочатку отруїв, а потім катував своїх жертв, використовуючи кийки і ножі.
Судмедексперти повідомили, що тіла убитих були голі з численними ножовими пораненнями. Чотирьом людям вдалося втекти, проте вони були поранені.
Правоохоронці повідомили, що релігійний діяч «психічно нестабільний».