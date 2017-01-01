У Пакистані хранитель храму закатував 20 людей до смерті

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Хранитель храму спочатку отруїв, а потім катував своїх жертв, використовуючи кийки і ножі

Хранитель храму в пакистанському місті Саргодха Абдул Вахід вбив 20 осіб і поранив ще чотирьох.

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловік заявив, що вбив вірян через те, що вони хочуть його вбити.

«Убиті 2 роки тому отруїли свого духовного лідера. Якби я не вбив їх, вони зробили б зі мною те ж саме», — сказав він.

Злочин Вахід скоїв зі спільниками.

За даними агентства, чоловік спочатку отруїв, а потім катував своїх жертв, використовуючи кийки і ножі.

Судмедексперти повідомили, що тіла убитих були голі з численними ножовими пораненнями. Чотирьом людям вдалося втекти, проте вони були поранені.

Правоохоронці повідомили, що релігійний діяч «психічно нестабільний».