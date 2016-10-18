

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще 7 осіб постраждало, кілька людей ще залишаються під завалами

У Пакистані при сходженні лавини загинуло 5 людей і ще 7 постраждало. Про це повідомляє інформагентство AFP.

Як повідомив представник місцевої адміністрації Шахаб Хамід, трагедія сталася в провінції Гебер-Пахтунква.

За його словами, кілька людей ще залишаються під завалами.

«Ми намагаємося врятувати працівників, які там залишилися», - заявив Хамід агентству.