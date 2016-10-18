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    У Пакистані при сходженні лавини загинуло 5 людей

    • Сьогодні, 23:31
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    Ще 7 осіб постраждало, кілька людей ще залишаються під завалами

     У Пакистані при сходженні лавини загинуло 5 людей і ще 7 постраждало. Про це повідомляє інформагентство AFP.

    Як повідомив представник місцевої адміністрації Шахаб Хамід, трагедія сталася в провінції Гебер-Пахтунква.

    За його словами, кілька людей ще залишаються під завалами.

    «Ми намагаємося врятувати працівників, які там залишилися», - заявив Хамід агентству.

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