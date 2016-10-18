У Пакистані при сходженні лавини загинуло 5 людей
- Сьогодні, 23:31
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Ще 7 осіб постраждало, кілька людей ще залишаються під завалами
У Пакистані при сходженні лавини загинуло 5 людей і ще 7 постраждало. Про це повідомляє інформагентство AFP.
Як повідомив представник місцевої адміністрації Шахаб Хамід, трагедія сталася в провінції Гебер-Пахтунква.
За його словами, кілька людей ще залишаються під завалами.
«Ми намагаємося врятувати працівників, які там залишилися», - заявив Хамід агентству.