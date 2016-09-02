У Пакистані припиняють роботу спеціальні військові суди

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За два роки військові суди винесли понад 160 смертних вироків

У Пакистані з суботи мають припинити роботу спеціальні військові суди, що розглядали справи, пов'язані з обвинуваченнями у тероризмі.

Про це повідомляє ВВС.

«За два роки військові суди винесли понад 160 смертних вироків, з них досі всього 12 були приведені у виконання - набагато менше, ніж щодо вироків цивільних судів за той самий період», - йжеться у повідомленні.

Спеціальні суди були засновані 2014 року після нападу бойовиків руху «Талібан» на школу у Пешаварі, внаслідок якого загинуло більш як 130 дітей.

За словами пакистанських офіційних осіб, військові суди «були покликані прискорити звершення правосуддя». Правозахисники, проте, вказують на те, що військові суди діяли в обстановці секретності.

За даними активістів, у ряді випадків військові суди силою домагалися від підсудних визнання провини.