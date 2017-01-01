У Пакистані розпочалася АТО

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Пакистанські силовики стверджують, що вже знищили десятки терористів, завдавши ударів по їхніх укриттях уздовж кордону з Індією

Пакистанські військові розпочали загальнонаціональну антитерористичну операцію, повідомляє «Радіо Свобода».

Таким чином влада Пакистану відреагувала на серію терористичних нападів по всій країні, внаслідок яких загинуло понад 100 людей. Найбільш кривавим був теракт, вчинений камікадзе з угруповання «Ісламська держава» у суфійській мечеті на півдні Пакистану.

Пакистанські силовики стверджують, що вже знищили десятки терористів, завдавши ударів по їхніх укриттях уздовж кордону з Індією.

Раніше стало відомо, що вісім людей загинули та 17 дістали поранення внаслідок вибуху 23 лютого в пакистанському місті Лахор.

За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій з годинниковим механізмом.

Лахор – друге за кількістю населення місто Пакистану, адміністративний центр провінції Пенджаб.