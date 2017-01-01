

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Пакистані таліби звільнили шістьох викрадених робітників польської компанії

Бойовики викрали робітників компанії Geofizyka Krakow у листопаді 2016 року

У Пакистані бойовики місцевого осередку угруповання «Талібан» відпустили шістьох пакистанських співробітників польської нафтогазової компанії, викрадених минулого року, повідомляють чиновники.

«Їх звільнили без якихось умов і передали нам пізно ввечері 4 червня», – повідомив Зафрул Іслам Хаттак, чиновник племінного району Південний Вазиристан агенції AFP.

За його словами, переговори про звільнення вели племінні старійшини.

Бойовики викрали робітників компанії Geofizyka Krakow у листопаді 2016 року у місті Дера Ісмаїл Хан, що у провінції Хайбер Пахтунхва.

У 2008 році ісламісти викрали у Пакистані польського інженера, після чого вбили його.