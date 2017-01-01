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    У Пакистані таліби звільнили шістьох викрадених робітників польської компанії

    • Сьогодні, 06:29
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    У Пакистані таліби звільнили шістьох викрадених робітників польської компанії
    У Пакистані таліби звільнили шістьох викрадених робітників польської компанії

    Бойовики викрали робітників компанії Geofizyka Krakow у листопаді 2016 року

    У Пакистані бойовики місцевого осередку угруповання «Талібан» відпустили шістьох пакистанських співробітників польської нафтогазової компанії, викрадених минулого року, повідомляють чиновники.

    «Їх звільнили без якихось умов і передали нам пізно ввечері 4 червня», – повідомив Зафрул Іслам Хаттак, чиновник племінного району Південний Вазиристан агенції AFP.

    За його словами, переговори про звільнення вели племінні старійшини.

    Бойовики викрали робітників компанії Geofizyka Krakow у листопаді 2016 року у місті Дера Ісмаїл Хан, що у провінції Хайбер Пахтунхва.

    У 2008 році ісламісти викрали у Пакистані польського інженера, після чого вбили його.

    чиновник Пакистан Талібан
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