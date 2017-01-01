  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Пакистані затримали смертницю, яка збиралась здійснити теракт на Великдень

    • Сьогодні, 19:16
    • Розсилка

    У терористки було два спільники

    Правоохоронні органи Пакистану затримали в Лахорі жінку, яка є членом ІДІЛ. За словами офіційного представника збройних сил Пакистану, терористка збиралася підірвати себе під час святкування Великодня, передає Reuters.

    Підозрюваною виявилася студентка медінституту по імені Норін Легара, яка виросла в південному місті Хайдарабад. Вона вже дала свідчення, заявивши, що дійсно планувала атаку на одну з християнських церков і що у неї були два спільника.

    «У них було два пояси смертника і чотири ручні гранати, і пояси планувалося підірвати який-небудь церкви під час Пасхи. Смертницею повинна була стати я», - цитує дівчину агентство.

    Як повідомлялось, в Одинцовському районі Московської області затримано одного з організаторів теракту в метро Петербурга – вихідця з Центрально-Азіатського регіону Азімова Аброра Ахраловича.

    Читайте також
    ІДІЛ тероризм Пакистан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ