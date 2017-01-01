У Пакистані затримали смертницю, яка збиралась здійснити теракт на Великдень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У терористки було два спільники

Правоохоронні органи Пакистану затримали в Лахорі жінку, яка є членом ІДІЛ. За словами офіційного представника збройних сил Пакистану, терористка збиралася підірвати себе під час святкування Великодня, передає Reuters.

Підозрюваною виявилася студентка медінституту по імені Норін Легара, яка виросла в південному місті Хайдарабад. Вона вже дала свідчення, заявивши, що дійсно планувала атаку на одну з християнських церков і що у неї були два спільника.

«У них було два пояси смертника і чотири ручні гранати, і пояси планувалося підірвати який-небудь церкви під час Пасхи. Смертницею повинна була стати я», - цитує дівчину агентство.

Як повідомлялось, в Одинцовському районі Московської області затримано одного з організаторів теракту в метро Петербурга – вихідця з Центрально-Азіатського регіону Азімова Аброра Ахраловича.