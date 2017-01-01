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Поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників

У Парагваї мітингувальники підпалили будівлю конгресу після того, як сенат прийняв поправку, що дозволяє президенту країни Орасіо Картесу балотуватися ще на один термін, передає Reuters.

Мітингувальники назвали прийняття поправки «державним переворотом», після чого прорвалися в будівлю і почали підпалювати різні предмети.

Поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників.