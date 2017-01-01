У Парагваї зловмисники викрали зі сховища 40 млн доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Prosegur SA Парагвайська компанія Prosegur SA

Одна особа загинула, трьох травмовано

Зловмисники з Бразилії напали на сховище у Парагваї та викрали звідти 40 млн доларів. Один поліцейський загинув ще трьох цивільних осіб поранено.

Повідомляється, що нападники використовували ручні гранати, військові штурмові гвинтівки та вибухівку. Десятки людей, озброєних важким озброєнням, атакували склад компанії Prosegur SA у парагвайському місті Сьюдад-дель-Есте, неподалік від кордону з Бразилією і Аргентиною.

Банда підпалила машини під час штурму, перекриваючи дороги навколо об'єкта. Офіційних оцінок кількості грошей, вкрадених при пограбуванні, немає.

Місцеві ЗМІ назвали цифру в 40 мільйонів доларів.

У своїй заяві компанія, яка зазнала нападу, висловила співчуття у зв'язку зі смертю поліцейського і висловила підтримку роботі правоохоронних органів у місті. Федеральна поліція Бразилії висловила готовність допомогти парагвайській владі в розслідуванні.

Джерело: Bloomberg.com