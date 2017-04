У Парижі на вокзалі затримали чоловіка з ножем

Ніхто не постраждав

У Парижі на Північному вокзалі затримали чоловіка з ножем.

Про це повідомляє BFM TV.

Чоловік заявив, що носить з собою ніж, оскільки побоюється за своє життя.

Зазначається, що невідомий увійшов на станцію з ножем в руці. Про це був повідомлений поліцейський патруль, що знаходився поруч з вокзалом. Правоохоронці підійшли до чоловіка і попросили кинути зброю, він підкорився наказу поліції без опору.

За деякими повідомленнями, затриманий - громадянин Малі.

Наголошується, що під час інциденту багато відвідувачів вокзалу покидали свої речі і почали в паніці тікати.

Armed police arrest man at Gare du Nord in last half hour #Paris pic.twitter.com/sRyfgFAhNw