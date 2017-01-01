У Парижі на вокзалі затримали чоловіка з ножем
- Сьогодні, 22:24
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Ніхто не постраждав
У Парижі на Північному вокзалі затримали чоловіка з ножем.
Про це повідомляє BFM TV.
Чоловік заявив, що носить з собою ніж, оскільки побоюється за своє життя.
Зазначається, що невідомий увійшов на станцію з ножем в руці. Про це був повідомлений поліцейський патруль, що знаходився поруч з вокзалом. Правоохоронці підійшли до чоловіка і попросили кинути зброю, він підкорився наказу поліції без опору.
За деякими повідомленнями, затриманий - громадянин Малі.
Наголошується, що під час інциденту багато відвідувачів вокзалу покидали свої речі і почали в паніці тікати.
Armed police arrest man at Gare du Nord in last half hour #Paris pic.twitter.com/sRyfgFAhNw— Hannah Bayman (@hannahbayman) 22 квітня 2017 р.
«Главком» також повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями