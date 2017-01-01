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    У Парижі на вокзалі затримали чоловіка з ножем

    • Сьогодні, 22:24
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    Місце інциденту
    Місце інциденту

    Ніхто не постраждав

    У Парижі на Північному вокзалі затримали чоловіка з ножем.

    Про це повідомляє BFM TV.

    Чоловік заявив, що носить з собою ніж, оскільки побоюється за своє життя.

    Зазначається, що невідомий увійшов на станцію з ножем в руці. Про це був повідомлений поліцейський патруль, що знаходився поруч з вокзалом. Правоохоронці підійшли до чоловіка і попросили кинути зброю, він підкорився наказу поліції без опору.

    За деякими повідомленнями, затриманий - громадянин Малі.

    Наголошується, що під час інциденту багато відвідувачів вокзалу покидали свої речі і почали в паніці тікати.

    «Главком» також повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.

    Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями
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    зброя Франція Париж
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