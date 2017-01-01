У Парижі поліція розганяє стихійний табір біженців

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Стихійний табір біженців у Парижі

На території цього табору проживає близько тисячі, головним чином, африканських і афганських мігрантів

На північному сході Парижа у районі Порт-де-ла-Шапель проходить розгін тисячі мігрантів зі стихійного табору біженців. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію.

«Французька влада працює над розчищенням табору біженців на північному сході Парижа», - говориться у повідомленні.

Згідно з місцевими ЗМІ, на території цього табору у районі Порт-де-ла-Шапель проживає близько тисячі, головним чином, африканських і афганських мігрантів.

В операції взяли участь близько 350 співробітників поліції.

Як відомо, аналогічну операцію було проведено у листопаді минулого року, коли тисячі мігрантів було виставлено зі стихійного табору у Парижі, який розрісся у столиці після закриття табору біженців «Джунглі» у Кале на півночі Франції.