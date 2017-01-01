У Парижі відбулась акція на підтримку спротиву Криму окупантам

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Фото: Крим. Реалії

Акція «Крим – це Україна» відбулась у Парижі

У неділю, 26 лютого, під Ейфелевою вежею в Парижі відбулась акція «Крим – це Україна». Як повідомила перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джеппар на своїй сторінці у Facebook, акція була організована громадською організацією «Мережа народної дипломатії Global Ukraine».

«День опору Криму російської окупації 26 лютого. Партнери міністерства інформполітики – мережа народних дипломатів України GlobalUkraine – у Парижі вийшли під Ейфелеву вежу на підтримку акції «Крим – це Україна», – зазначила вона.

Сьогодні, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву Криму російській окупації. Цього дня перед будівлею Верховної Ради Криму 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі з партії «Русское единство».

Нагадаємо, наразі у Києві відбувається Марш солідарності, присвячений Дню спротиву Криму російській окупації.

Активісти вийшли на центральні вулиці столиці України, щоб підтримати кримчан, які живуть в умовах анексії, та спільно згадати події останніх трьох років у Криму.