  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Парижі пройшла зустріч Макрона з сирійською опозицією

    • Сьогодні, 19:41
    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Президент Франції висловив підтримку сирійській опозиції

    Після вчорашньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з керівництвом сирійської опозиції та запевнив їх у підтримці.

    Про це повідомляє сайт Єлисейського палацу. 

    Зустріч пройшла в Парижі і не була анонсована.

    У прес-службі французького президента повідомили, що в рамках переговорів Макрон нагадав про політику Франції у війні в Сирії. «Президент сказав про свою особисту прихильність до сирійського питання і підтримку сирійської опозиції в рамках політичного переходу», — йдеться в повідомленні.

    Переговори пройшли з членами Вищого комітету з переговорів (ВКП) сирійської опозиції, на яких був присутній і його голова Ріяд Хіджаб.
    Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, у Парижі пройшла двостороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна. У ході прес-конференції після закінчення зустрічі Макрон заявив, що без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського та сирійського питання не буде

    Він також заявив, що Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі. 

    Крім того, Макрон назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik «органами брехливої пропаганди».

    Читайте також
    Сирія Франція Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ