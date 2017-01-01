У Парижі пройшла зустріч Макрона з сирійською опозицією

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Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції висловив підтримку сирійській опозиції

Після вчорашньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з керівництвом сирійської опозиції та запевнив їх у підтримці.

Про це повідомляє сайт Єлисейського палацу.

Зустріч пройшла в Парижі і не була анонсована.

У прес-службі французького президента повідомили, що в рамках переговорів Макрон нагадав про політику Франції у війні в Сирії. «Президент сказав про свою особисту прихильність до сирійського питання і підтримку сирійської опозиції в рамках політичного переходу», — йдеться в повідомленні.

Переговори пройшли з членами Вищого комітету з переговорів (ВКП) сирійської опозиції, на яких був присутній і його голова Ріяд Хіджаб.

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, у Парижі пройшла двостороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна. У ході прес-конференції після закінчення зустрічі Макрон заявив, що без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського та сирійського питання не буде

Він також заявив, що Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі.

Крім того, Макрон назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik «органами брехливої пропаганди».

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