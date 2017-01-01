У Парижі розпочалися слухання у справі Ощадбанку проти Росії

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Очікується, що слухання триватимуть до трьох днів.

Сьогодні в Парижі розпочалися усні слухання щодо позову Ощадбанку до Російської Федерації про втрату активів в Криму. Про це повідомляє прес-служба банку.

«Сьогодні в Парижі розпочалися усні слухання щодо позову Ощадбанку до Російської Федерації в рамках двостороннього договору про захист інвестицій, який випливає з тотального знищення інвестицій у Криму через незаконні дії Росії», - йдеться у повідомленні.

До складу титулованого арбітражного трибуналу входять: Девід Ей.Ар.Уільямс — королівський адвокат (головуючий), суддя Чарльз Ен.Брауер і Х’юго Перезкано Діаз.

Слухання проходять у приміщенні Міжнародної торгово-промислової палати (ICC). Очікується, що вони триватимуть до трьох днів.

Як зазначається, представники РФ відмовились від участі у слуханнях, хоча їх було належним чином поінформовано.

За словами голови правління банку Андрія Пишного, у матеріалах справи більше чотирьох тисяч сторінок.

Сума вимог банку включає як вартість втрати активів, так і вартість втрати бізнесу, і становить понад один мільярд доларів США.

Після завершення усних слухань очікується, що Трибунал перейде до обговорення та прийняття рішення, що займе певний час.