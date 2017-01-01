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    У Парижі розпочалися слухання у справі Ощадбанку проти Росії

    • Сьогодні, 15:53
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    Очікується, що слухання триватимуть до трьох днів.

    Сьогодні в Парижі розпочалися усні слухання щодо позову Ощадбанку до Російської Федерації про втрату активів в Криму. Про це повідомляє прес-служба банку.

    «Сьогодні в Парижі розпочалися усні слухання щодо позову Ощадбанку до Російської Федерації в рамках двостороннього договору про захист інвестицій, який випливає з тотального знищення інвестицій у Криму через незаконні дії Росії», - йдеться у повідомленні.

    До складу титулованого арбітражного трибуналу входять: Девід Ей.Ар.Уільямс — королівський адвокат (головуючий), суддя Чарльз Ен.Брауер і Х’юго Перезкано Діаз.

    Слухання проходять у приміщенні Міжнародної торгово-промислової палати (ICC). Очікується, що вони триватимуть до трьох днів.

    Як зазначається, представники РФ відмовились від участі у слуханнях, хоча їх було належним чином поінформовано.

    За словами голови правління банку Андрія Пишного, у матеріалах справи більше чотирьох тисяч сторінок.

    Сума вимог банку включає як вартість втрати активів, так і вартість втрати бізнесу, і становить понад один мільярд доларів США.

    Після завершення усних слухань очікується, що Трибунал перейде до обговорення та прийняття рішення, що займе певний час.

     

    США адвокат суддя
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