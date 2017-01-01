У Парижі сталися сутички між поліцією і протестувальниками

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Учасники мітингу викрикували лозунги проти очолюваної Ле Пен партії

У столиці Франції, Парижі, під час мітингу проти кандидатки у президенти країни Марін Ле Пен сталися сутички між протестувальниками і поліцією.

Про це повідомляє Le Parisien.

Зазначається, що участь у протестах взяли близько 400 осіб. Протестувальники кидали у правоохоронців димові шашки. Останні застосували сльозогінний газ.

Учасники мітингу викрикували лозунги проти очолюваної Ле Пен партії та висловлювали солідарність із біженцями.

Ambiance dans le cortège des Hommes en noir #Aubervilliers pic.twitter.com/uvravuJW2t — Tomas Statius (@TomasStatius) 16 квітня 2017 р.





Des heurts on eu lieu entre force de l'ordre et manifestants. La place à été vidée avec des lacrymogènes pic.twitter.com/ODZqyHtb6H — Amandine Sanchez (@mandineSanchez) 16 квітня 2017 р.



