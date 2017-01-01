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    У Парижі сталися сутички між поліцією і протестувальниками

    • Сьогодні, 00:26
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    Учасники мітингу викрикували лозунги проти очолюваної Ле Пен партії

    У столиці Франції, Парижі, під час мітингу проти кандидатки у президенти країни Марін Ле Пен сталися сутички між протестувальниками і поліцією.

    Про це повідомляє Le Parisien.

    Зазначається, що участь у протестах взяли близько 400 осіб. Протестувальники кидали у правоохоронців димові шашки. Останні застосували сльозогінний газ.

    Учасники мітингу викрикували лозунги проти очолюваної Ле Пен партії та висловлювали солідарність із біженцями.



    газ партії Марін Ле Пен
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