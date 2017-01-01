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    У паризькому аеропорту невідомі відкрили стрілянину

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    Надзвичайна ситуація в аеропорту Орлі
    Надзвичайна ситуація в аеропорту Орлі

    Поліція проводить спецоперацію, повідомляється про захоплення заручників

    У паризькому аеропорту «Орлі» невідомі відкрили стрілянину. Проходить евакуація, прибуваючим пасажирам не дозволяють залишити борти літаків. Це в Твіттері підтверджує Національна поліція Франції.

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    «Ведеться спеціальна операція, закликаємо не залишати периметра (аеропорту. – Ред.)», - вказується в повідомленні.

    Деякі користувачі Твіттера також повідомляють про ситуацію із заручниками. «Захоплення заручників в південній частині Орлі, проводиться поліцейська операція, аеропорт евакуювали», - пише Жан-Філіп Монтель.

    Згідно з попередніми даними BFM TV, невідомий намагався відібрати у військового пістолет.

    Пасажирів рейсів, що прибувають, не допускають до висадки.

    Джерело: Укрінформ

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    Франція аеропорт заручники
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