У паризькому аеропорту невідомі відкрили стрілянину
- Сьогодні, 10:55
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Поліція проводить спецоперацію, повідомляється про захоплення заручників
У паризькому аеропорту «Орлі» невідомі відкрили стрілянину. Проходить евакуація, прибуваючим пасажирам не дозволяють залишити борти літаків. Це в Твіттері підтверджує Національна поліція Франції.
«Ведеться спеціальна операція, закликаємо не залишати периметра (аеропорту. – Ред.)», - вказується в повідомленні.
[#Orly]Opération de police en cours, nous vous conseillons d'éviter le plateforme aéroportuaire.— Police Nationale (@PoliceNationale) 18 марта 2017 г.
Деякі користувачі Твіттера також повідомляють про ситуацію із заручниками. «Захоплення заручників в південній частині Орлі, проводиться поліцейська операція, аеропорт евакуювали», - пише Жан-Філіп Монтель.
@SergioMatalucci pic.twitter.com/W0FnmOx7et— Jean-Philippe montel (@jpmontel) 18 марта 2017 г.
#orly évacuation d'urgence. pic.twitter.com/DN6ISxF0qG— prestiget75 (@prestiget75) 18 марта 2017 г.
Згідно з попередніми даними BFM TV, невідомий намагався відібрати у військового пістолет.
Пасажирів рейсів, що прибувають, не допускають до висадки.
Джерело: Укрінформ