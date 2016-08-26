У ПАРЄ сьогодні обговорять кримінальні переслідування в Криму

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На сесії ПАРЄ, серед іншого, йтиметься про задокументовані випадки насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму

Постійна делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи, Кримська правозахисна група і Меджліс кримськотатарського народу проведуть 23 січня захід під час зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі на тему «Катування, насильницькі зникнення, політичні переслідування: Крим просить справедливості». Про це повідомляє на сторінці у Facebook Кримська правозахисна група.

Повідомляється, що серед учасників обговорення будуть уповноважений президента президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв, керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, брат політв'язня Євгена Панова Ігор Котелянець і адвокат політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов.

Очікується, що на сесії ПАРЄ, серед іншого, йтиметься про задокументовані випадки насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму та нові політично мотивовані кримінальні справи.