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    У парламент Нідерландів подали проект ратифікації асоціації Україна-ЄС

    • Сьогодні, 22:58
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    Документ повинні підтримати нижня і верхня палати парламенту

    В голландський парламент подали законопроект щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомляється на сайті Нижньої палати парламенту Нідерландів.

    У документі зазначається, що цим законом регулюється вступ в силу закону від 8 липня 2015 року, яким було схвалено ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

    Як повідомлялося, уряд Нідерландів погодило супровідний закон для ратифікації Угоди і передала його для оцінки в Державну раду.

    Щоб завершити ратифікацію документ повинна підтримати нижня і верхня палати парламенту Нідерландів.

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