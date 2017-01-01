У парламент Нідерландів подали проект ратифікації асоціації Україна-ЄС

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Документ повинні підтримати нижня і верхня палати парламенту

В голландський парламент подали законопроект щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомляється на сайті Нижньої палати парламенту Нідерландів.

У документі зазначається, що цим законом регулюється вступ в силу закону від 8 липня 2015 року, яким було схвалено ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів погодило супровідний закон для ратифікації Угоди і передала його для оцінки в Державну раду.

Щоб завершити ратифікацію документ повинна підтримати нижня і верхня палати парламенту Нідерландів.