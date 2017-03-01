Стало відомо, яка парламентська фракція найчастіше голосує за реформаторські закони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними VoxUkraine, фракція «Народний фронт» у Верховній Раді й надалі зі значним відривом посідає перше місце за якістю парламентської роботи

За підсумками п’ятої сесії Верховної Ради VIII скликання, фракція «Народний фронт» стала абсолютним лідером за якістю парламентської роботи.

Про це свідчать результати досліджень незалежної аналітичної платформи VoxUkraine.

З топ-10 депутатів, які голосують за реформаторські проекти, семеро є членами фракції «Народний фронт». Експерти пояснюють це явище дисциплінованістю фракції та відсутністю серйозних конфліктів між депутатами.

За даними VoxUkraine, фракція «Народний фронт» у Верховній Раді й надалі зі значним відривом займає перше місце. Більше ніж на 30 балів менше у середньостатистичного депутата БПП.

Незмінне лідерство «Народного фронту» пояснюють відносно невеликою різницею в рейтингах його членів: 90% депутатів фракції входять до топ-100 парламентаріїв, що голосують за реформаторські законопроекти, а 60% представників «Народного фронту» мають рейтинг 200+.

Зокрема, фракція «Народний фронт» активніше за інші голосувала за ухвалення законопроектів за такими напрямами: боротьба з корупцією, державне управління, бізнес-середовище, енергетика, монетарна система та державні фінанси.