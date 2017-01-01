У парламенті Нідерландів є необхідна кількість голосів для ратифікації асоціації Україна-ЄС

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Парламент Нідерландів

Підтримати асоціацію Україна-ЄС готовий 91 депутат

Парламент Нідерландів (Друга палата) має необхідну кількість голосів, щоб підтримати законопроект, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомляє «Уніан».

Відповідне обговорення відбулося у вівторок в Гаазі у присутності прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте та міністра закордонних справ Берта Кундерса. Із зроблених заяв вже очевидно, що проект закону буде підтриманий більшістю Парламенту, який нараховує 150 депутатів.

Так, «за» будуть голосувати Народна партія для свободи та демократії, яка нараховує 40 депутатів, Трудова партія, яка нараховує 35 депутатів, Демократи 66 з 12 голосами та Зелені ліві, які нараховують 4 голоси.

Таким чином, «за» проголосує 91 депутат. «Проти» будуть голосувати 53 парламентарі. Шість членів парламенту не надали свою позицію.

Як відомо, голосування законопроекту заплановане на 23 лютого.

Нідерланди залишаються єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. За підсумками референдуму, який пройшов у квітні 2016 року, понад 60% нідерландців висловилися проти договору з Україною.