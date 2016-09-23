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    У парламенті ПАР депутати влаштували масову бійку

    • Вчора, 23:16
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    Парламентські пристави насильно вивели депутатів з приміщення

    У парламенті Південно-Африканської Республіки сталася бійка між депутатами під час виступу президента країни Джейкоба Зуми. Про це повідомляє BBC.

    Близько 25 представників партії «Борці за економічну свободу», одягнені в червоне, близько години освистували президента Зуму, не даючи йому продовжувати мова. Після цього парламентські пристави насильно вивели депутатів з приміщення.

    Біля будівлі парламенту поліція застосувала шумові гранати, щоб розігнати присутніх прихильників опозиції.

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