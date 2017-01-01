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    У парламенті Шотландії розпочались дебати щодо проведення референдуму про незалежність

    • Сьогодні, 01:08
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    Парламент Шотландії
    Парламент Шотландії

    Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей наполягає на тому, що референдум поки не варто проводити

    Депутати Національного парламенту Шотландії у вівторок, 21 березня, почали дводенні дебати про можливість проведення другого референдуму про незалежність регіону.

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    Відповідну ініціативу висунула Шотландська національна партія.

    Шотландські депутати 22 березня проголосують «за» або «проти» проведення референдуму. Проти виступають лейбористи, ліберал-демократи і консерватори. Але прихильники ініціативи - Шотландська національна партія і «зелені» складають парламентську більшість.

    Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен має намір отримати від парламенту повноваження для переговорів з Лондоном. Без його згоди провести юридично зобов’язуючий референдум не можна.

    Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, однак, наполягає на тому, що референдум не варто проводити, поки не завершаться переговори про Brexit. На думку Стерджена, плебісцит повинен відбутися восени 2018 року або навесні 2019 року.

    Нагадаємо, що у 2014 році під час першого референдуму про незалежність шотландці проголосували за те, щоб залишитися в складі Великобританії.

    Як повідомляв «Главком», Велика Британія офіційно запустить Brexit 29 березня

    Джерело: DW

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    Великобританія Brexit Шотландія
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